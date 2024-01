Revelionul muncitorilor din Sri Lanka. Sute de asiatici s-au distrat într-un club din Alba Iulia VIDEO

Sute de cetățeni srilankezi, care lucrează în Alba sau în alte zone din România, au sărbătorit Revelionul la Alba Iulia. Petrecerea din noaptea dintre ani a fost organizată de reprezentanții comunității din țară.

Au fost prezenți cetățeni srilankezi care lucrează în România, dar și prieteni ai acestora, români.

A fost prilej pentru aceștia să se întâlnească și să se bucure de muzică și mâncare tradițională din țara lor. Atmosfera a fost întreținută de RO-94 Band și DJ Desh.

Mâncarea a fost de tipul ”street food”. Băutura a fost asigurată de către barul clubului. Petrecerea a fost la Club Stage din Alba Iulia. Reprezentanții comunității spun că vor mai organiza astfel de evenimente și în alte orașe din țară.

Aceasta nu este prima petrecere dată de cetățenii asiatici la Alba Iulia. În 14 aprilie 2023, aceștia au petrecut pe malul Râului Ampoi, cu ocazia Noului An Srilankez. Oamenii lucrează pe șantierele, fabricile și restaurantele din oraș și sunt foarte bine văzuți. Comunitatea de srilankezi este în creștere de la an la an, fiind foarte uniți și respectă multe tradiții și obiceiuri pe care le-au luat cu ei în România.

