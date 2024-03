Stupefacția unui român care a descoperit că în registre soția apare cu 2 copii, iar el doar cu unul. "Nu e posibil să ai două mame, tați pot fi mai mulți"

Un român care a descoperit o eroare în registrele de stare civilă a cerut în mediul online sfaturi și soluții pentru o problemă încurcată. Potrivit acestuia, el apare în evidențele oficiale cu un copil, iar soția sa, cu 2, după cum a relatat pe Facebook.

"Am o mare nedumerire și nu știu unde pot găsi o soluție de rezolvare. Sunt căsătorit cu aceeași de pe timpul lui Ceaușescu. Am doi copii și amândoi la naștere eu i-am înscris (înmatriculat) pe numele meu și îmi poartă numele.

Problema e următoarea, în registrele de stare civilă soția apare cu 2, iar eu, cu unul și cum îi la noi, în Argeș, numai minți luminate precum Evidența populației și Starea civilă nu pot găsi rezolvare", a scris acesta pe Avocatul online.

În comentarii, bărbatul a oferit mai multe detalii despre situația în care se află.

"Când luați un act, document, studiați de 7 ori, să fiți siguri că nu are nicio greșeală"

"Cel de-al doilea, născut în 1997, când să facă buletinul nu figura în niciun registru la primărie, dovezi certificate de naștere părinți, căsătorie, copil, declarații etc.

Ads

În 2018 primul copil născut în anul 1990 se căsătorește cu o fată din Ucraina, dar româncă de a noastră, și cum legile din România sunt așa stufoase am fost sfătuiți de la Oficiul Stare Civilă din Argeș că cel mai bine e să facă cununia civilă în Italia și apoi transcrierea în România.

Toate bune și frumoase până i-au cerut noul certificat de naștere, cel european, de aici au început toate necazurile.

Sfătuiesc pe toți prietenii și dușmanii, când luați un act, document, studiați de 7 ori, să fiți siguri că nu are nici o greșeală.

Lucram la Austrieci atunci și am făcut multe drumuri în România să rezolv problema. Dar din păcate m-am afundat forte adânc.

Mi s-a spus că nu pot ridica eu certificatul de naștere, numai secretarul general al comunei, am spus ok, am mers la Primărie, am mers cu secretarul general și am ridicat acel certificat de naștere eu, dar o mare greșeală, și eu și secretarul nu am citit decât nume și prenume, cnp, gata, bun, fugi la Pitești apostileaza și direct în Italia."

Ads

"A apărut marea surpriză, că nu e posibil să ai două mame"

"Se apropia data cununiei civile și automat era programată și cununia religioasa în România.

Acolo a apărut marea surpriză, că nu e posibil să ai două mame, tați pot fi mai mulți.

În cel original din 1990 numele mamei MARIA AUGUSTINA în cel de-al doilea MARIA ARGENTINA și așa a început tărășenia asta din care nu pot ieși, au urmat iarăși alte drumuri, nervi, timp pierdut și în final i-au eliberat alt certificat de naștere cu MARIA AUGUSTINA.

După 5 ani de zile nora mea a obținut cetățenie română și am vrut să îi fac toate documentele pe adresa de la casa mea și a soției, am considerat că e cel mai bine așa.

Am intabulat casa și tot ce avem împreună 1/2 să nu fie discuții că ea a crescut copiii și eu am adus banii, dacă tot ce avem am făcut împreună și se consideră bun comun, așa să fie.

Când s-a făcut dosarul să luăm nora în spațiu, i-a fost refuzat pe motiv că cnp-ul soției apărea în calculator Maria Argentina, nu persoana din documentele depuse, și așa am ajuns să o iau de la capăt cu cercetările și vă dați seama că nu e ușor, timp pierdut pe la uși, audiențe, dar rezolvare, nimic.

Ads

Un amic a vrut să mă ajute și a început să caute de unde și cum s-a putut ajunge la așa ceva și a descoperit că soția are doi copii și eu numai unul."

"E foarte încurcată situația"

"Dacă mă credeți, sincer, e foarte încurcată situația.

Fosta cucoană de la starea civilă de la Curtea de Argeș mi-a zis că nici nu știu cu cine m-am căsătorit, dar câți copii am.

Doamna inspector la evidența populației de la Curtea de Argeș mi-a sugerat să las lucrurile așa, că nu s-or certa copiii după moartea mea.

Vă rog să mă înțelegeți că nu vreau să vă plictisesc cu nimicuri dar am această problemă foarte delicată."

"Și la ora actuală primim plicuri de la primărie cu numele străbunicii"

În comentarii, unii se amuză pe seama situației încurcate. Alții îi dau sfaturi sau relatează încurcăturile de care au avut parte, la rândul lor.

"Nu mă mai miră nimic...noi și la ora actuală primim plicuri de la primărie cu numele străbunicii, care este decedată din '98-99... de atunci s-au făcut 3 schimbări de proprietari, N buletine pe adresă. Și totuși încă apare străbunica proprietar și cer semnătură ei când vreun vecin vrea vreo autorizație! Să mai zic că mi s-a întâmplat să merg să fac buletinul și să ceară ofițerul să vină proprietara din sistemul lor, deși s-a mers cu actul de proprietate în original? Inițial nu voia să permită eliberarea unui buletin nou pentru că nu era titulara de față, moartă fiind de mai bine de 20 de ani. Ca la noi, la nimeni."

"Mergeți la un avocat să vă facă o cerere de dare în judecată a celor de la evidența populației pentru îndreptarea erorii materiale. Prezentați și test ADN pentru copii. Cererea de chemare în judecată o puteți face "cu cheltuieli de judecată", adică vor plăti ei onorariul avocatului dvs și cheltuielile de judecată, dacă câștigați."

Ads