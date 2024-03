Producătorii filmelor James Bond și-ar fi găsit noul spion de calibru. După Daniel Craig, ștafeta ar putea fi preluată de un actor cunoscut pentru filme de acțiune și care are vârsta necesară pentru a putea fi prezent în mai multe filme până la „pensie”.

Presa britanică vuiește cu privire la noul James Bond. Unul dintre favoriți de mai multă vreme, actorul britanic Aaron Taylor-Johnson ar fi primit deja „oferta oficială” de la EON Productions, companie care deține drepturile pentru ecranizările romanelor de Ian Fleming.

Cunoscut pentru roluri în filmele „Kick-Ass”, „Bullet Train” și „Avengers: Age of Ultron”, Aaron Taylor-Johnson are vârsta ideală pentru a prelua ștafeta James Bond: 33 ani. Daniel Craig l-a jucat prima oară pe spionul suav la vârsta de 38 ani și s-a retras după „No Time to Die” la vârsta de 53 ani.

Aaron Taylor-Johnson a declarat în trecut că menționarea numelui său în cursa pentru James Bond este un „compliment uriaș”, iar în momentul de față este favoritul agențiilor de pariuri din Marea Britanie pentru a-l juca pe spionul MI6 pe marele ecran, scrie BBC.

Actorul va fi văzut pe marele ecrane în 2024 în rolul lui Kraven vânătorul, un alt inamic al lui Spider-Man care a primit propriul film, după Venom, Morbius și Madame Web.

