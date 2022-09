Administratia Bazinala de Ape Banat Timisoara atentioneaza ca, in urma precipitatiilor abundente, cazute in bazinul raului Gladna, din cadrul hidrografic Banat, de 46,4 l/mp in 3 ore, au fost atinse cotele de pericol la statiile hidrometrice Fardea pe raul Gladna si Fardea pe raul Hauzeasca!S-au produs scurgeri importante pe versanti in localitatea Fardea, acolo unde SGA Timis ... citeste toata stirea