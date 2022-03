Universitatea Politehnica Timisoara a inceput campania de admitere 2022: 10 facultati, 55 specializari

Universitatea Politehnica Timisoara lanseaza campania de promovare a admiterii 2022, echipe mixte de cadre didactice si studenti fiind prezente, in aceasta perioada, in liceele din partea de vest a tarii pentru prezentarea ofertei educationale a celor 10 facultati, cu 24 de domenii de licenta si 55 de specializari.La admiterea din aceasta vara sunt asteptati, ca si in anii trecuti, candidati din toate judetele tarii, romani de pretutindeni, dar si studenti straini, avand in vedere strategia ... citeste toata stirea