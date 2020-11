Ancheta a politistilor din Ilfov, dupa un accident cu sapte masini produs la Jilava, in timpul unei urmariri

Un barbat sustine ca incerca sa prinda mai multe persoane care-i furasera o geanta cu 650.000 de lei din masina parcata in fata casei."La data de 24 noiembrie, in jurul orei 17:44, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov au fost sesizati cu privire la faptul ca, in localitatea Jilava, a avut loc un accident, in care au fost implicate mai multe autoturisme. La ora 17:53, o alta persoana a sesizat faptul ca nepotul sau a fost implicat intr-un accident si anterior i-ar fi fost furata o geanta, ce continea suma de 650.000 de lei, pe care o lasase intr-un autoturism, parcat in fata imobilului de domiciliu, din localitatea Sintesti", a transmis, marti seara, IPJ Ilfov.Sursa citata a precizat ca politistii din Magurele, criminalisti, efective de jandarmi , echipaje din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si Serviciul Rutier Ilfov s-au deplasat la fata locului, pentru activitati specifice din competenta. "La momentul deplasarii la fata locului, politistii nu au mai gasit persoanele banuite de comiterea infractiunii reclamate, insa au gasit un autoturism, indicat de persoana vatamata ca fiind cel folosit de autori.Din primele verificari a rezultat faptul ca in evenimentul rutier sesizat au fost implicate 7 autovehicule si ca acesta s-ar fi produs in timp ce persoana vatamata urmarea autoturismul cu care se deplasau persoanele banuite de comiterea faptei sesizate", au mai transmis politistii. Acestia au anuntat ca in urma evenimentului rutier a rezultat ranirea a 3 persoane, care au fost transportate la un spital din Bucuresti, de catre echipajele medicale sosite la fata locului, precum si pagube materiale."In prezent, politistii efectueaza cercetari pentru identificarea autorilor faptei reclamate, depistarea acestora si stabilirea cu exactitate a situatiei de fapt si de drept, cat si pentru luarea masurilor legale care se impun", a mai precizat IPJ Ilfov.