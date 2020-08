Doua barci s-au ciocnit pe canalul Uzlina din Delta Dunarii. Doi turisti din Bucuresti au fost raniti

Doua persoane au fost ranite si au avut nevoie de ingrijiri medicale.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, pe data de 23 august, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca doua ambarcatiuni s-ar fi ciocnit pe un canal, in zona lacului Isac."Din primele verificari a rezultat faptul ca o ambarcatiune in care se afla o persoana, in timp ce se deplasa pe un canal intre lacurile Isac si Uzlina, in zona localitatii Murighiol, pe fondul neatentiei, a intrat in coliziune cu o ambarcatiune in care se aflau patru persoane. In urma impactului, doua persoane au necesitat ingrijiri medicale", au precizat reprezentantii IPJ Tulcea.Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si distrugere din culpa si continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a petrecut evenimentul.