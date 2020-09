RAPORT Numarul accidentelor rutiere grave a scazut cu 20% in primele opt luni ale acestui an, fata de perioada similara din 2019

Peste 14.000 de sanctiuni

Potrivit raportului IGPR, in primele opt luni ale acestui an, numarul accidentelor rutiere grave a scazut cu aproape 20%, cel al persoanelor decedate in urma acestor evenimente a scazut cu peste 10%, iar cel al persoanelor ranite grav a scazut cu 22%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.In perioada 4 - 6 septembrie 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut (6 - 8 septembrie 2019), la nivel national, s-au produs 45 de accidente grave de circulatie (cu 51 mai putine), din care a rezultat decesul a 14 persoane (mai putin cu sapte) si ranirea grava a altor 37 (mai putin cu 55).Dintre acestea, 2 accidente grave de circulatie s-au produs pe fondul consumului de bauturi alcoolice de catre conducatorii vehiculelor implicate, soldate cu doua persoane ranite grav.Sute de soferi care consumasera alcool si zeci aflati sub influenta substantelor psihoactive au fost depistati de politisti in urma unei actiuni de trei zile pentru prevenirea accidentelor rutiere."In perioada 4 - 6 septembrie 2020, politistii rutieri, sub coordonarea Directiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane, au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de bauturi alcoolice si substante psihoactive.", a transmis Politia.In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 14.116 sanctiuni contraventionale.Politia anunta ca, dintre acestea, 499 au fost aplicate pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, 12.956, la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si 661 pentru nerespectarea altor acte normative ce privesc domeniul rutier.Totodata, au fost retinute 1.689 de permise de conducere, dintre care 499 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice si 1.190 pentru nerespectarea altor norme rutiere.Dintre cele 439 de infractiuni constatate, 188 au fost pentru conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta alcoolului, 21 pentru conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta substantelor psihoactive si 230 pentru alte infractiuni.