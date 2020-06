Detalii despre accidentul din Italia: erau 8 romani in masina, iar soferul conducea de 30 de ore

Ziare.

Corriere della Sera sustine ca romanul in varsta de 30 de ani bause o cafea chiar inainte de tragedie.Romanul arestat dupa accidentul in care au murit doi dintre copiii sai (o fetita de 2 ani si un baiat de 10 ani) si parintii de 50 de ani a condus neintrerupt 30 de ore, din Transilvania spre Toscana. Calatoria cu 8 pasageri in masina in loc de 7 urma sa continue catre Napoli.Conform sursei citate, romanul fusese condamnat pentru un jaf in Calabria si a primit eliberare conditionata.Acesta le-ar fi spus politistilor rutieri italieni ca nu mai putea continua calatoria: "Nu puteam sa-mi tin ochii deschisi, eram obosit mort".Un alt sofer, martor la accident, a declarat ca masina condusa de roman derapa si mergea in zig zag.Audierea pentru validarea arestarii va avea loc luni, iar romanul ar putea explica mai bine ce a provocat accidentul.Accidentul s-a produs pe autostrada A1 dintre Arezzo si Monte San Savino. O masina in care se afla o familie din Romania - mama, tata, 4 copii si bunicii paterni - s-a izbit puternic de un TIR.Familia era din judetul Bistrita-Nasaud si plecase la cules de mere in Italia, potrivit unei declaratii date pentru MEDIAFAX de primarul comunei Petru Rares, Vasile Cocos."Este o mare tragedie pentru comuna noastra, erau oameni harnici, nu au facut niciodata probleme Primariei, erau cu taxele locale la zi", a spus Cocos.