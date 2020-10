Membru in Consiliul de Administratie al TVR, declarat incompatibil. A consiliat USR in timp ce ocupa functia publica

Potrivit unui comunicat al ANI , in perioadele 28 martie - 3 septembrie 2018, 13 septembrie 2018 - 4 februarie 2019 si 6 februarie - 1 iulie 2019, Dan Dorin Lazea a detinut si exercitat simultan cu calitatea de membru titular in Consiliul de Administratie al SRTv si functia de consilier (personal contractual) in cadrul unui grup parlamentar al unui partid politic.Dan Dorin Lazea a fost consilier la Grupul parlamentar al USR din Camera Deputatilor, el fiind propus de acest partid ca membru al CA al SRTv.Lazea si-a dat demisia din boardul de conducere al Televiziunii Romane in august 2020, fiind printre cei care au cerut Parlamentului demisia Doinei Gradea, presedinte director general al SRTV.