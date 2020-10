Ce-a spus Nicolae Robu la ultima conferinta de presa in calitate de primar al Timisoarei: "Sunt cei mai mari ratangii de penalty-uri din ultimii 20 de ani"

Robu a declarat ca nerealizarea unor parcari supraetajate in centrul orasului echivaleaza cu ratarea unui penalty de catre Messi sau Cristiano Ronaldo Nicolae Robu a pus esecul construirii unor parcari supraetajate in centrul Timisoarei pe seama lipsei terenului disponibil pentru o astfel de investitie, singurul teren al primariei care s-ar fi pretat pentru o astfel de parcare, terenul din spatele magazinului Bega, fiind luat de Guvern de la primarie si dat unei firme detinute de fratii Emil si Marius Cristescu.Sursa citata mai arata ca, vorbind despre esecul construirii parcarilor supraetajate din centru, Robu a spus ca este ca si cum Messi sau Cristiano Ronaldo ar rata un penalty, cei doi fiind cei mai mari "ratangii de penalty-uri".", a declarat Nicolae Robu, potrivit adevarul.ro Sursa citata mai arata ca, in aceeasi conferinta de presa, Robu a declarat ca odata cu plecarea din primarie, pentru ca are timp, se va implica voluntar intr-un proiect de cercetare care sa arate care sunt cele mai frecvente locuri din Timisoara in care se produc infectari cu coronavirus "Am de gand de indata ce voi fi mai liber sa fac voluntariat cu o echipa care este aproape constituita pentru a indentifica locurile unde s-au produs cele mai multe infectari. Desigur, identificarea acesta se va face cu o anumita probabilitate, nu putem avea concluzii cu o rigoare foarte mare. Dar in termeni estimativi, totusi putem sa tragem niste concluzii. Eu am in minte o procedura de lucru, am in minte cum sa fie colectate datele si cum sa fie apoi instrumentate si ma voi ocupa de asta. Dupa cum se cunoaste, sunt IT-ist si stapanesc, lasand modestia la o parte, aceste mijloace si teoretice si practice de a studia fenomene, de a studia procese, de a extrage esentialul dintr-o multime de date", a declarat Robu.