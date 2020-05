Doua bombardiere americane B-1B Lancer, in premiera la un antrenament in Romania

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al MApN, antrenamentul a inclus misiuni de interceptare si escorta executate cu aeronave de tip MiG-21 Lancer si F-16 Fighting Falcon apartinand Bazei 71 Aeriana de la Campia Turzii si Bazei 86 Aeriana de la Borcea."Participarea aeronavelor romanesti la acest tip de activitati permite antrenarea personalului roman in executarea unor astfel de misiuni si contribuie la dezvoltarea cooperarii bilaterale in domeniul aerian prin aplicarea unor proceduri comune", sustin reprezentantii Ministerului Apararii.Conform acestora, antrenamentul la care au participat si cele doua bombardiere strategice americane de tip B-1B Lancer s-a desfasurat sub coordonarea Componentei Operationale Aeriene din Statul Major al Fortelor Aeriene si al Fortelor Aeriene Americane dislocate in Europa (USAFE).Reprezentantii Ministerului Apararii sustin ca misiunile de acest fel contribuie la "consolidarea masurilor de reasigurare si sporire a increderii privind implicarea Statelor Unite ale Americii in asigurarea securitatii in regiunea Marii Negre".