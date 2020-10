CCR discuta sesizarea Avocatului Poporului privind doua articole din Legea carantinarii

Potrivit ordinii de zi a sedintei, judecatorii constitutionali discuta exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 8 alineatele (3) - (9) cu referire la sintagma "izolarea intr-o unitare sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare" si ale articolului 19 din Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.Avocatul Poporului sustine in sesizare ca masura internarii obligatorii (izolarea obligatorie intr-o unitate sanitara), avand trasaturile unei masuri restrictive de libertate, trebuie sa fie o masura de ultim resort, dupa ce alte remedii posibile au fost epuizate."Or, in cazul bolilor inalt contagioase, aceasta cerinta stabilita cu titlu de principiu in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii Constitutionale nu este respectata, legiuitorul prevazand izolarea obligatorie pentru 48 de ore, ca o masura de prim-resort, stabilita de drept, prin efectul legii. Izolarea, astfel cum este ea definita la art. 3 lit. o) din lege, prezinta caracterele unei internari obligatorii-masura restrictiva de libertate, fiind aplicabile considerentele Deciziei 458/2020", se precizeaza in document.De asemenea, spune Avocatul Poporului, dispozitiile articolului 8 alineatele (3)-(9) nu raspund nici exigentelor de principiu retinute in considerentele Deciziei 458/2020 a Curtii Constitutionale referitoare la accesul liber la justitie , care subliniaza ca un drept de acces la justitie efectiv "nu se caracterizeaza doar prin posibilitatea instantei de judecata de a examina ansamblul mijloacelor, argumentelor si probelor prezentate si de a pronunta o solutie, ci si prin faptul ca solutia pronuntata determina inlaturarea incalcarii denuntate si a consecintelor sale pentru titularul dreptului incalcat"."Avocatul Poporului apreciaza ca reglementarea posibilitatii masurii izolarii la domiciliu si pentru bolile apreciate ca fiind inalt contagioase (nu doar pentru bolile cu risc scazut de contagiozitate), precum si dreptul judecatorului de a dispune inlocuirea masurii izolarii intr-o unitate sanitara cu masura izolarii la domiciliu ar fi raspuns exigentelor instituite de Curtea Constitutionala si de Curtea Europeana a Drepturilor Omului", se mai precizeaza in sesizare.Cu privire la prevederile articolului 19 din Legea 136/2020, Avocatul Poporului mentioneaza ca acestea au un grad sporit de impredictibilitate, avand in vedere ca, in lipsa unor prevederi care sa limiteze numarul detasarilor aceleiasi persoane pe parcursul starii de alerta, detasare poate fi prelungita, in fapt, sine die."(...) Prevederile referitoare la 'detasarea' personalului medical, paramedical si auxiliar specializat din sistemul public sunt lacunare, limitandu-se la a reglementa expres doar posibilitatea autoritatilor competente de a dispune 'detasarea'/transferul, fara a stabili conditiile concrete si procedura. (...) De asemenea, lipsa unui text expres care sa prevada conditiile incetari detasarii anterior duratei care s-a dispus, conduce la imprevizibilitatea textului de lege criticat si, astfel, la incalcarea art.1 alin (5) din Constitutie, deoarece, de la caz la caz, in mod arbitrar, se poate decide, prin acte administrative, cu privire la raporturile de munca ale categoriilor profesionale prevazute in ipoteza normei", se mai mentioneaza in document.