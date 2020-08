Guvern: A fost adoptata OUG cu schema de ajutor pentru fermierii afectati de seceta

"Valoarea maxima a sprijinului acordat in cadrul acestei scheme de ajutor de stat poate sa ajunga pana la 925 de lei pe hectar pentru suprafetele afectate de seceta. Imediat dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, fermierii se vor putea inscrie in cadrul acestui program. Vor putea depune cererile pentru finantarea acestor pierderi, in termen de 10 zile, astfel incat in cursul lunii septembrie sa fie efectuate platile in cadrul acestui program de compensare", a mai declarat Ionel Danca, dupa sedinta de Guvern, relateaza Digi 24 La inceputul acestei luni, ministrul Agriculturii, Adrian Oros , a declarat ca, din cauza secetei, productia medie la grau in acest an este de 2,9 tone pe hectar, in scadere cu 40% fata de 2019, cand regimul precipitatiilor a fost unul normal.