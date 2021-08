Val de glume după ce AUR s-a supărat că ”SEX” e înlocuit cu ”GEN” pe noul buletin. ”De ce nu scrie nimeni și câți centimetri?”

Cele mai amuzante comentarii

”La nr. auto de ce nu mai apare tricolorul? Nu ne mai aparțin nici mașinile. Hoților! Iohannis, rușine””Cică vor să modifice și ”naționalitate” cu ”prefix”. În loc de ROU, pe noul CI va scrie ”+40”””Păi pentru că ne întrebau copiii ce înseamnă sex și nu știam ce să le spunem””Nu apar nici rubricile religie și rasă. De unde știm cine e pur și cine nu?””De ce România și nu Dacia ?””De ce nu scrie nimeni și câți centimetri?””Se răscolește Decebal în mormânt când vede ce buletine emit soroșiștii ăștia vânduți străinilor. Nici pe timpul lui Burebista nu aveam așa buletine fără identitate””De ce persoana de gen feminin din poză nu poartă ie?””Educație sexuală nu vreți în școli, dar vreți sex pe buletin””Vedeți că au scos tricolorul de pe permisul de conducere acum 10 ani. Sincer, de atunci parcă nu-mi mai merg avariile când încerc să parchez an fatza la shaorma””Aveți o problemă cu tricolorul. Cu sexul vă înțeleg””Eu credeam că tricolor înseamnă jucător la naționala lu Rădoi și Gigi””Așa ceva nu se mai poate. Au schimbat chiar și fontul. De la Times New Roman la Calibri. Ne vindem patria ușor ușor””Oameni buni, nu vă faceți buletine din astea sub nicio formă. Odată ce veți avea astfel de buletine, adio sex, o să faceți numai gen””Putem s-o aducem pe Oana Lovin în chat? Ar putea ridica ”moralul” AUR-iștilor de pe aici””Mă întreb ce ați fi spus dacă ar fi scris înainte ”gen” și l-ar fi schimbat acum cu ”sex”” Preotul Catolic Francisc Doboș a intervenit , de asemenea, ironic în această dispută. Acesta a făcut o glumă pe Facebook referitor la tot scandalul generat de întrebările puse de AUR.”O țineam sus și tare că sunt Papesa Francisc.Oamenii râdeau de mine, evident. Dar eu am devenit supi și strigam peste tot că sunt discriminată, gen. Mă înțelegi?!Când biologia m-a trezit să merg la baie am descoperit că eram doar Papa Francisc.Iar când m-am trezit din vis am văzut că eram doar popa Francisc.Doamne, tu mi-ai dat sexul iar eu căutam genul. Mulțam că mă trezești mereu la cine sunt cu adevărat: )))Capisci?!”, a scris Francisc Doboș pe Facebook.