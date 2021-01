Alexander Nanau, regizorul filmului Colectiv, refuza Medalia "Meritul Cultural" conferita de Klaus Iohannis: "Cred ca este cel mai cinic moment"

Postarea lui Alexander Nanau

Regizorul reclama faptul ca in ceea ce priveste sectorul cultural, grav afectat de pandemie, "reactia si interventia concreta a statului Roman la toate nivelurile institutionale a fost zero".Alexander Nanau (42 de ani) a regizat in 2020 documentarul Colectiv, distins cu mai multe premii internationale. Filmul este propunerea Romaniei la Premiile Oscar 2021."Cred ca este cel mai cinic moment pentru a decora, simbolic si gol de sens, cultura Romaniei.Dupa aproape un an de eforturi si propuneri din partea tuturor sectoarelor culturale de a angaja statul roman in implementarea de mecanisme de sustinere a culturii sever amenintate de faliment in timpul crizei COVID 19, reactia si interventia concreta a statului roman la toate nivelurile institutionale a fost zero.Fac public raspunsul meu catre Administratia Prezidentiala care dorea sa ma decoreze pe 15 ianuarie pentru meritele in sustinerea culturii nationale pe timp de criza."