Arafat anunta ca aglomeratia din spitale va continua, desi numarului de infectari este in scadere

"Totusi cazurile grave vin din urma pentru ca fiecare zi in care am avut cateva mii de cazuri un procent din aceste cazuri ajunge sa fie agravat cam peste 7-10 zile si de aici aceasta situatie va continua", spune el. Arafat anunta ca autoritatile cumpara generatoare de oxigen individuale, pentru a suplimenta locurile in spitalele care au paturi fara oxigen."Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei are, cum stiti, o echipa medicala care stabileste sau sprijina in transferul pacientilor si gasirea unor locuri pentru pacientii care necesita fie oxigen, fie sectie de terapie intensiva sau sectie de terapie intermediara, cum zicem noi.Deci si ieri, si astazi, am transferat pacienti inclusiv la noile locuri care s-au deschis la Spitalul Monza . In acelasi timp, exista acum in procedura de achizitie un numar mai mare de generatoare de oxigen individuale, care ne vor permite sa suplimentam locurile in spitalele care au locuri fara oxigen, pentru ca nu toate locurile au gura de oxigen in spital, si atuncea vom suplimenta locurile care pot asigura oxigen pentru pacient prin punerea acestor generatoare individuale la spitalele respective.Eu sper ca in urmatoarele maxim 48 de ore sa reusim sa incepem sa le distribuim, primele dintre ele", a anuntat Raed Arafat, vineri, la briefing-ul de dupa sedinta de Guvern.Arafat a afirmat ca mai multe spitale au luat masuri suplimentare, "prin crearea unor zone in sectiile spitalului, chiar daca nu este spital COVID, in care au preluat pacientii de la unitatile de primiri urgenta"."Deci in fiecare seara avem situatia in care unitatile de primiri urgenta si care au facut un efort major in aceasta perioada si este de recunoscut, asigura oxigenare si asigura terapie si asigura sustinerea functiilor vitale pentru mai multi pacienti COVID pozitivi pana gasim locuri pentru acesti pacienti.Numai ca situatia e in dinamica, luam un pacient, il internam, vine alt pacient dupa el, adica asta este situatia, nu raman aceiasi pacienti si, mai mult, apar alti pacienti si acest lucru va continua, chiar daca suntem intr-o descrestere usoara, cum vedem, care merge incet, totusi cazurile grave vin din urma pentru ca fiecare zi in care am avut cateva mii de cazuri un procent din aceste cazuri ajunge sa fie agravat cam peste 7-10 zile si de aici aceasta situatie va continua si vom face tot posibilul ca sa preluam acesti pacienti in cel mai scurt timp la sectiile de terapie intensiva sau terapie intermediara."