Stadiul pregatirilor pentru campania de vaccinare. Autoritatile au in plan o simulare

Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a declarat la Digi 24 ca vaccinarea poate incepe dupa finalul lunii decembrie."In cadrul procesului de vaccinare, fiecare persoana va fi evaluata in centrul de vaccinare, va face o evaluare a temperaturii, dupa care urmeaza un triaj epidemiologic in care se insista pe tot ce inseamna date care tin de istoricul indepartat al pacientului.Vor fi disponibile in orice centru de vaccinare truse de rapiditate de actiune, in caz de reactie alergica majora, adica seringi umpute cu adrenalina in dilutie", a declarat Gheorghita, potrivit sursei citate.