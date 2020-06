Avertisment al medicilor britanici: Urmeaza al doilea val al epidemiei de coronavirus

Ziare.

"Este dificil sa se prezica evolutia pandemiei, iar elementele disponibile arata ca accelerari locale sunt tot mai probabile si ca un al doilea val constituie un risc real", scriu medicii intr-o scrisoare publicata in British Medical Journal.Intre semnatarii scrisorii se afla Derek Alderson, presedintele Royal College of Surgeons, Andrew Goddard, presedintele Royal College of Physicians, si Katherine Henderson, presedinta Royal College of Emergency Medicine."Numeroase dispozitive menite sa opreasca virusul incep sa fie desfasurate, insa raman provocari importante", subliniaza medicii, care indeamna autoritatile la o examinare minutioasa in vederea evitarii unui al doilea val de contagiune.Premierul Boris Johnson a anuntat marti ca puburile, restaurantele si hotelurile pot sa redeschida de la 4 iulie in Anglia.Potrivit unui bilant intocmit de Reuters, Regatul Unit inregistra marti cel putin 54.089 de morti din cauza covid-19. Acesta este unul dintre cele mai mari bilanturi din lume.