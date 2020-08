Braila: Un medic de familie a murit in urma infectarii cu COVID-19

Medicul de familie Aurelia Galiti avea 62 de ani, suferea de diabet zaharat si a contractat si noul coronavirus.Ea a fost internata in urma cu aproximativ o saptamana in Spitalul Judetean de Urgenta Braila, insa starea de sanatate i s-a agravat si s-a decis transferul la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti.Medicul de familie a fost transferat cu elicopterul, joi dimineata, dar in noaptea de joi spre vineri a murit.Medicul de familie Aurelia Galiti este primul cadru medical brailean infectat cu noul coronavirus care a decedat. In judetul Braila, sunt conform raportarii de vineri, 1371 de bolnavi de la debutul pandemiei, 16 fiind inregistrati in ultimele 24 de