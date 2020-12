Zonele din Romania cele mai afectate de COVID-19. Capitala este pe primul loc, iar Cluj raporteaza peste 330 de cazuri

a coborat la o rata de incidenta de 4,02 dupa ce au fost inregistrate 1.221 noi infectii cu SARS-CoV-2, ceea ce duce numarul total de cazuri la 99.876.a inregistrat 339 de infectii cu virusul SARS-CoV-2, o rata de incidenta de 3,32 si un numar total de cazuri de 29.382.a raportat 288 de noi cazuri, o rata de incidenta de 3,44 si un numar total de cazuri de 25.682 de persoane. Iasi a inregistrat 245 de cazuri noi, coborand incidenta la 1,02.Si ins-au inregistrat mai putine cazuri: 185, rata de incidenta fiind de 4,84. In Constanta, numar de cazuri noi a scazut la 205.Insunt 201 cazuri noi de infectie, ducand totalul la 25.027 si rata de incidenta, la 3,11.Un numar redus de cazuri se inregistreaza in Giurgiu (12), Harghita (17) si Gorj (19).Autoritatile au transmis un nou raport privind evolutia coronavirusului in Romania. 4.875 de cazuri noi si 127 de decese s-au inregistrat in 24 de ore. La ATI sunt internati 1.149 de pacienti.De la inceputul pandemiei, in tara noastra, au fost confirmate 627.941 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).