Bulgaria redeschide cluburile de noapte

Discotecile, cabaretele si barurile vor putea primi clienti in limita de o persoana pe metru patrat, conform unui ordin guvernamental.Spatiile inchise si anexele lor in aer liber au fost inchise la debutul epidemiei, apoi redeschise treptat, inainte de a fi din nou inchise joi.Bulgaria se confrunta insa acum cu o inmultire a cazurilor de infectare, raportand vineri un numar record de 300 de noi contagieri, fata de 30 la inceputul lunii iunie.Duminica, Ministerul Sanatatii a mai anuntat ridicarea limitei de 30 de persoane participante la o nunta sau un botez, cu conditia ca invitatii sa respecte masurile sanitare oficiale.Bulgaria a raportat pana acum un total de 7.175 de cazuri de infectare cu coronavirus , printre care 276 de decese.Cateva manifestatii antiguvernamentale organizate incepand de joi in sprijinul independentei justitiei au adunat mii de persoane, iar autoritatile sanitare se tem ca aceste adunari favorizeaza propagarea epidemiei.