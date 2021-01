Comisia Europeana solicita explicatii de la Pfizer cu privire la intarzierile in livrarea vaccinurilor anti-COVID

Doar 50% din volum a fost livrat

CE a comandat 600 de milioane de doze

"Vom solicita lamuriri din partea companiei", a spus purtatorul de cuvant intr-o conferinta de presa, dupa ce a fost intrebat despre noi intarzieri in livrarea de vaccinuri COVID-19 pentru tarile UE in saptamana urmatoare.Anterior, insa, atat Pfizer cat si Comisia Europeana au anuntat ca nu vor mai fi intarzieri in cursul saptamanii urmatoare, dupa ce in cursul acestei saptamani Pfizer a redus, la jumatate, volumul de vaccinuri COVID-19 pe care le va livra unor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv catre Romania.Romania a primit doar 50% din volumul programat pentru saptamana aceasta, cealalta jumatate urmand sa fie alocata gradual pana la finalul lui martie, iar livrarile vor reveni la normal incepand de saptamana viitoare, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat la Ministerul Sanatatii.Situatia este similara in Polonia, tara care luni a primit doar 176.000 de doze, adica aproape jumatate din ceea ce asteptau autoritatile de la Varsovia.Guvernul ceh se pregateste pentru o reducere a livrarilor care sa se intinda pe mai multe saptamani, astfel ca a decis sa incetineasca programul de vaccinare tocmai cand a inceput sa administreze si doza de rapel.Pana acum, Comisia Europeana a comandat un numar de 600 de milioane de doze din vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de Pfizer si BioNTech, adica un numar suficient pentru a vaccina doua treimi din populatia blocului comunitar pe baza unui regim de doua doze.Desi UE a semnat acorduri de furnizare cu mai multe companii care urmeaza sa ii furnizeze aproape doua milioane de doze, doar vaccinurile Pfizer-BioNTech si Moderna au fost aprobate pana acum de Autoritatea europeana de reglementare din domeniul medicamentelor.EMA examineaza in prezent documentatia pentru vaccinul AstraZeneca/Oxford si a anuntat ca o decizie privind acordarea Autorizatiei de Comercializare Conditionata (CMA) in UE ar putea fi luata la reuniunea din 29 ianuarie a Comitetului pentru produse medicamentoase de uz uman (CHMP).