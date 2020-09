Coronavirus Romania. 54 de decese si 1.552 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.552 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In intervalul 25.09.2020 (10:00) - 26.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 54 de decese (28 barbati si 26 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Calarasi, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Ilfov si Bucuresti.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 de ani, 3 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 14 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 16 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 20 decese la categoria de peste 80 de ani.51 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru 3 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.249. Dintre acestea, 512 sunt internate la ATI.