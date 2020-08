Coronavirus. Romania a inregistrat cel mai scazut procent de teste pozitive din 25 iulie pana in prezent

Autoritatile au raportat marti 1.014 cazuri noi de coronavirus , mai mare cu 281 mai multe fata de cele inregistrate cu o zi in urma. Insa numarul testelor a fost de trei ori mai mare, astfel ca gradul de pozitivare de marti a fost de 4,75%, cel mai scazut din 25 iulie pana in prezent Cel mai crescut grad de pozitivare a fost pe 27 iulie 2020 cand au fost raportate 1.104 cazuri noi la 7.633 de teste. Procentul era atunci de 14,46%.Pe 25 iulie erau raportate 1.284 de cauzuri noi la 34.127 de teste, iar gradul de pozitivare era de 3,76%.Si numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva a scazut. Daca luni era raportat un unmar de 497 de persoane in stare grava, marti numarul celor din ATI era de 479.Acelasi numar de pacienti a fost raportat si in 16 august 2020.Pe de alta parte, numarul cazurilor active continua sa creasca. Marti au fost raportate de autoritati 27.683 de imbolnaviri in diverse stadii, comparativ cu 27.334 in ziua precedenta.Citeste si: