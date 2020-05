Creste numarul de cazuri noi de coronavirus in Romania: 196 de infectari in 24 de ore

Situatia din diaspora

In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 196 de noi cazuri de imbolnavire.Precizam ca in ultimele trei zile GCS a anuntat sub 170 de cazuri noi de coronavirus: 155 de noi cazuri marti, 165 de noi cazuri luni si 167 de noi cazuri duminica. Sambata, numarul de noi imbolnaviri depasea 200.Dintre persoanele confirmate pozitiv,La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internati 198 de pacienti.In tara, 11.050 de persoane se afla in carantina institutionalizata, in timp ce alte 30.645 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national,In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 428 de apeluri la 112 si 1.440 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.GCS anunta ca, pana acum, 2.924 de cetateni romani care locuiesc in strainatate au testat pozitiv la COVID-19: 1.699 in Italia, 561 in Spania, 30 in Franta, 487 in Germania, 87 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.104 conationali au pierdut lupta cu coronavirusul, de la inceputul epidemiei: 31 in Italia, 19 in Franta, 35 in Marea Britanie, 8 in Spania, 5 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia."Zonele rosii" ale tarii raman aceleasi: Suceava si Capitala, urmate de Neamt, Arad, Botosani, Mures, Brasov si Hunedoara.Suceava - 3.469Mun. Bucuresti - 1.674Neamt - 841Arad - 697Botosani - 691Mures - 659Brasov - 646Hunedoara - 617Iata si judetele care inca au sub 100 de cazuri de COVID-19:Braila - 19Valcea - 28Olt - 53Satu Mare - 58Calarasi si Salaj - 77Prahova - 83Maramures - 85Harghita - 90Gorj - 96Mehedinti - 97Amintim ca, pana in acest moment, 1.141 de romani au fost rapusi de coronavirus