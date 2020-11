Cei doi pacienti cu COVID-19 transferati in Germania nu au putut fi tratati la noi pentru ca nu exista plamani artificiali functionali

Primul pacient transferat in Germania, de familia sa din Sibiu, a fost internat cu COVID-19 in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, unde exista de putin timp un ECMO imprumutat din Clinica Polisano Medlife, dar care nu functioneaza inca, din cauza ca ii mai trebuie niste piese. Tocmai pentru acest "plaman artificial" familia acestui barbat de 67 de ani a cerut transferul la o clinica din Germania."Este singurul aparat pe care il avem si (...) trebuie sa mai dam niste piese, consumabile. L-am trimis dincolo (la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta n.r.) de o saptamana, inca nu l-au pus in functie si cand am intrebat de ce, ziceau ca le mai lipsesc niste piese consumabile. (...) E un plaman artificial. Noi il folosim pentru interventiile pe cord deschis. Aparatul este functional, noi il folosim si dupa ce ei (Spitalul Judetean n.r.) nu mai au nevoie, il luam inapoi si il folosim in continuare", a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul medical al Spitalului Polisano Medlife din Sibiu, medicul Paul Porr.Fost medic sef al Sectiei Medicala I in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, medicul Paul Porr a precizat ca spitalul privat unde lucreaza in prezent a dat SCJU acest ECMO (plaman artificial) tocmai ca sa ajute pacientii cu COVID-19.Paul Porr si-a aratat disponibilitatea sa trimita din spitalul privat in cel public cadrul medical care foloseste ECMO pentru pacientii care se opereaza. Spitalul privat a oferit SCJU si concentratoare de oxigen pentru pacientii COVID-19."Noi am dat (ECMO n.r.) acum o saptamana, zece zile, impreuna cu doua concentratoare de oxigen, dupa aceea, miercuri, am mai dat inca zece concentratoare de oxigen, pe care le-am primit de la Medlife, ei le-au achizitionat de urgenta si joi, ieri, am mai dat inca zece. Deci ei (SCJU Sibiu n.r.) au de la noi 22 de concentratoare de oxigen, deci pentru 22 de paturi de Terapie Intensiva", a mai spus medicul Paul Porr.Medicul sef al ATI Sibiu, Mihai Sava, a explicat, pentru AGERPRES, ca exista un medic in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta care are experienta si ar putea lucra cu acest ECMO, si anume doctorul Gabriela Cozmanciuc, medic de chirurgie vasculara, care anterior a lucrat in Franta.Primul pacient cu COVID-19 care a plecat in Germania pentru ECMO este un barbat de 67 de ani, in stare grava, transferat in 17 octombrie, din SCJU Sibiu. Al doilea pacient cu COVID-19 care a preferat transferul in Germania, tot pentru plamanul artificial, este un barbat cu COVID-19, internat la ATI in Spitalul Militar de Urgenta Sibiu.Practic, acest ECMO este un aparat care ajuta plamanii si inima, daca este unul performant, ca cele folosite in clinica din Germania unde s-au transferat cei doi sibieni cu COVID-19.Judetul Sibiu inregistreaza o rata a infectarii de 8,9 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta cand rata a fost de 9,06 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, vineri, de Grupul de Comunicare Strategica.Citeste si: Vesti de ultima ora despre starea medicului erou din Piatra Neamt. Ce spun medicii din Belgia despre evolutia lui