GRAFIC Mai mult de jumatate dintre persoanele programate in etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID au peste 65 de ani

Etapa a doua a campaniei de vaccinare este destinata persoanelor cu varsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de varsta, precum si personalului-cheie care desfasoara activitati in domenii esentiale.Datele transmise duminica dimineata, 17 ianuarie, de Ministerul Sanatatii arata ca de vineri, cand a inceput etapa a doua a campaniei de vaccinare, si pana sambata la ora 20.00, metoda de programare a fost urmatoarea:52,6% au fost persoane fizice, programate individual30,59 - angajatori12,52 s-au programat prin call center4,29 s-au programat prin mediciCategoria programata:Lucratori din domenii esentiale - 21,73%Persoane cu o afectiune cronica - 22,01%Persoane peste 65 de ani - 56,26%.Potrivit datelor transmise sambata de Comitetul de coordonare a vaccinarii, pentru urmatoarele 20 de zile de programare pentru vaccinarea impotriva COVID-19 in cea de a doua etapa a campaniei, care a inceput vineri, s-au facut 305.562 programari din cele 364.800 sloturi disponibile. In Capitala, s-au facut 62.182 de programari, gradul de ocupare fiind de 100%, iar autoritatile transmiteau ca pot fi facute programari si in Ilfov.Reamintim ca platforma de vaccinare nu a functionat vineri, timp de aproximativ 3 ore, iar autoritatile spun ca situatia a fost cauzata de transferul datelor inregistrate in aplicatia folosita in etapa I de vaccinare in aplicatia folosita in etapa a II-a de vaccinare, dar "situatia este sub control si specialistii STS asigura suportul necesar pentru buna functionare a acesteia".Autoritatile afirma ca volumul cererilor a depasit posibilitatea alocarii vaccinurilor din acest moment si ca programarile pentru vaccinare sunt conditionate atat de numarul dozelor de vaccin aflate in stoc la momentul efectuarii operatiunii, cat si de numarul solicitarilor de inscriere la momentul respectiv.Peste 196.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19, din 27 decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania.