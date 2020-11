Calvarul zilnic al medicilor de la ATI: "Capul iti crapa de la viziera, nasul are vanatai, gatul e uscat si ochii ustura de mori"

"Nici sa ne platiti cu greutatea noastra in aur ridicata la puterea 100 nu ar merita sa suportam asa ceva", a scris medicul pe Facebook.Totodata, aceasta mai explica greutatile prin care sunt nevoiti medicii sa treaca zilnic. "Capul iti crapa de la viziera, te strange ca intr-o menghina timp de 2 zile dupa ce iesi din zona rosie, nasul are vanatai pe locul unde sta masca, gatul este uscat si nasul si ochii ustura de mori. Si, dupa toate astea, ca sa fie tacamul complet, te lovesti in zona rosie de persoane de la dsp venite in control! (te lovesti la propriu de astfel de persoane, cand tu ai de pus catetere, de dat anestezii, de monitorizat pacienti etc)", a adaugat medicul.Mai mult, Laura Zarafin sustine ca medicii nu mai pot suporta la infinit o asemenea bataie de joc. "Cum e posibil sa ne agresati psihic si verbal, sa ne luati si ultimul pat de terapie intensiva, cand toate pavilioanele sunt pline ochi de pacienti cu forme de Covid 19 care necesita oxigenoterapie cu fluxuri foarte mari si care se pot decompensa rapid si sa aiba nevoie de ventilatie noninvaziva in ATI?Medicul mai sustine ca nu este posibil ca medicii sa fie suspectati de minciuna dupa ce au muncit ca sclavii. "Cum este posibil sa ne suspectati de minciuna dupa ce am muncit ca sclavii, in conditii greu de suportat fizic si psihic timp de 8 luni? Cum va permiteti niste sfertodocti sa ne dati ordine? CUM? Si asta in conditiile in care nu exista zi sa nu avem macar o anestezie, tot in zona rosie?".In aceste conditii, medicul vine cu o propunere: "Eu as propune sa fie monitorizate toate orele petrecute in zona cu pacienti Covid, pentru ca este inadmisibil sa iti extermini pur si simplu fizic o mana de oameni. S-a intrecut orice limita. Peste asa situatie grea nu se poate trece decat cu implicarea tuturor colegilor ATI. Nu avem pretentii sa ne elogiati, nici sa ne platiti in plus, nu avem astfel de pretentii absurde; vrem sa aveti decenta si bun simt!", a mai spus medicul in postarea de pe Facebook.Citeste si: Cum lupta medicii cu noul coronavirus la temperaturi de 40 de grade Celsius: "Parca suntem in iad"