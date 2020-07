Handbalista de la Gloria Buzau, depistata cu coronavirus in cantonament

Reprezentantii clubului de handbal Gloria Buzau au testat zilele trecute toate jucatoarele, scrie adevarul.ro , iar sportiva macedoneanca in varsta de 25 de ani a iesit pozitiv. Conducerea echipei au decis s-o trimita acasa din cantonament pe Livrinikj, ca sa limiteze la maximum riscurile de contaminare a intregului lot. Si colega sa de camera, Patricia Moraru, a fost trimisa acasa, dar si doi masori care au intrat in contact cu handbalista din Macedonia.Jucatoarele echipei SCM Gloria Buzau s-au deplasat la Cheile Gradistei, unde au inceput pregatirile pentru campionat si Cupa EHF.