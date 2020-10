Inca doi primari din Olt, confirmati cu noul coronavirus. Sunt in izolare la domiciliu

Pana pe 20 octombrie 2020, primarul Alexandru Damian din Stoenesti se afla in izolare la domiciliu sotia si fiica. Testul a iesit pozitiv in data de 6 octombrie. Confirmat ca pozitiv este doar edilul, nu si membrii familiei, iar acesta a urmat tratamentul recomandat de medici si se simpte bine, transmite realitateaoltului.ro Primarul nu stie exact de unde s-a infectat, insa banuieste ca din campania electorala."Sunt acasa in izolare, impreuna cu sotia si fiica noastra, in apartamentul parintilor din Caracal. In urma anchetei epidemiologice a specialistilor Directiei de Sanatate Publica Olt, nu am avut niciun rezultat de unde a-si fi putut contracta virusul, banuiesc ca din campanie, chiar nu cunosc. Am primit rezultatul pozitiv saptamana trecuta, pe 6 octombrie, si de atunci sunt in izolare pana pe data de 20 octombrie. Ma bucur ca sotia si fiica nu s-au infectat. Am finalizat tratamentul primit, acum suntem pe vitamine, sunt incantat ca suntem sanatosi", a declarat edilul comunei Stoenesti pentru Gazeta de sud Celalat primar infectat, primarul Caracalului, se afla in ultimele zile de mandat, el urmand sa-i predea stafeta noului primar ales, Ion Doldurea.In judetul Olt, ultima raportare a DSP arata 2.346 de infectari de la debutul pandemiei. 87 de persoane au murit, printre acestia fiind si primarul comunei Deveselu, Ion Aliman.Citeste si: