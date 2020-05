Inca doua persoane au murit din cauza COVID-19. Am ajuns la 1.229 de morti

Ziare.

com

Miercuri am ajuns la 18.594 de cazuri confirmate de coronavirus, in ultimele 24 de ore fiind raportate 165 de noi imbolnaviri in tara noastra.- o femeie, de 67 ani, din judetul Salaj, confirmata pe 21 mai si care a murit pe 27 mai. Ea suferea de angina pectorala convertita cu tahicardie extrasistolica, hipertensiune arteriala, insuficienta aortica moderata. insuficienta ventriculara stg. clasa II NYHA, episoade sincopale in antecedente, bronhopneumopatiea obstructiva cronica (BPOC) st.II si fibroza pulmonara.- un barbat, de 75 ani, din judetul Sibiu, care a primit confirmarea pe 16 mai si care a murit pe 27 mai. El suferea de boala Alzheimer, boala renala cr, fibroza pulmonara, emfizem pulmonar si insuficienta cardiaca clasa IV NYHA.A.G.