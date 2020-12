Infectia COVID-19 in cazul gravidelor si nou-nascutilor: un studiu prezinta noi informatii

Studiul restrans, in cadrul caruia au fost monitorizate 16 femei, nu a descoperit nicio dovada a transmiterii virusului de la mama la fat, oferind informatii despre o problematica a infectiilor cu COVID-19 care nu este inca bine inteleasa la nivel global.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a spus ca femeile insarcinate pot fi grav afectate de unele infectii respiratorii si ca nu se stie daca mamele diagnosticate cu COVID-19 pot transmite virusul bebelusilor in timpul sarcinii sau al nasterii.''Concluziile studiului sunt reconfortante'', a precizat intr-un comunicat Grupul de cercetare in domeniul obstetricii si ginecologiei din Singapore.''Aceasta demonstreaza ca incidenta si severitatea COVID-19 in randul femeilor gravide corespunde tendintelor din randul populatiei generale'', se mai spune in comunicat.In cea mai mare parte,, femeile mai varstnice si supraponderale confruntandu-se cu reactii mai severe.Nu s-au inregistrat decese in randul participantelor la studiu si toate s-au vindecat complet. Doua dintre femei au pierdut sarcina, iar cercetatorii cred ca este posibil ca unul dintre cazuri sa fie legat de complicatii asociate virusului.Cinci femei au nascut pana la momentul publicarii studiului, iar copiii acestora au prezentat toti anticorpi fara sa fi fost infectati cu acest virus, desi cercetatorii au precizat ca nu se cunoaste inca in mod sigur care este nivelul de protectie pe care il ofera.Este necesara o monitorizare ulterioara pentru a vedea daca nivelul de anticorpi scade pe masura ce bebelusii cresc, au mai spus cercetatorii.Nivelurile de anticorpi detectate la bebelusi au variat, fiind mai ridicate la cei ale caror mame au fost infectate mai aproape de momentul nasterii, au adaugat cercetatorii.Medicii din China au raportat depistarea si declinul in timp al anticorpilor COVID-19 la bebelusii ale caror mame au fost diagnosticate cu COVID-19, potrivit unui articol publicat in octombrie in revista Emerging Infectious Diseases.