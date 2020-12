Medic, replica taioasa pentru cei care spun ca vaccinul anti-Covid a fost facut prea repede: Am trecut de la Sapiens la Homo deus

"Lucrurile au mers in flux continuu si s-a obtinut aceasta mare realizare in istoria omenirii", a precizat medicul, pentru Digi 24 In ceea ce priveste teoriile anti-vaccin prin care este criticat felul in care a fost obtinut, in termen relativ scurt, vaccinul anti-Covid 19, medicul din Sibiu a facut o paralela cu modul in care oamenii au vazut trecerea de la trasura la primele automobile:"Argumentele pot fi demontate cu o poveste simpla. Mai tineti minte cand au aparut primele automobile, primele trasuri fara cai s-a spus ca orice depasire a vitezei de 30 km la ora va omori conducatorul si pasagerii. Inaintea automobilelor trebuia sa mearga un om cu un steag rosu care sa semnalizeze venirea automobilului ca lumea sa se fereasca.Acum, automobilele sunt ceva uzual si ne pregatim sa avem masini autonome conduse de inteligenta artificiala. Asta este diferenta si intre vaccinurile clasice. Nu uitati ca primele vaccinuri s-au facut luand din leziunile produse de boala material biologic si infectand intentionat oamenii ca sa aiba forma usoara si dupa aceea sa dezvolte imunitate impotriva bolii care ii omora.Sa nu uitam ca a trecut mult timp, am trecut de la Sapiens la Homo Deus ca sa citez din Yuval Noah Harari si ne asteptam ca aceste lucruri sa continue".