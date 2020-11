Medicul Valeriu Gheorghita: "Rata de acceptare a vaccinului de catre medici, in spitalele unde sunt ingrijiti pacientii COVID, este de 90%"

"Vorbim de o rata de acceptare de moment, vizavi de vaccinarea personalului medical, estimata la aproape 70%. E un procent bun. Cu mentiunea ca in spitale unde sunt ingrijiti pacienti cu COVID, rata de acceptare creste la peste 90%, iar la medicii de familie rata de acceptare este 80%, iar la asistentii medicali de 82%. Sunt date pe care le analizam, defalcate pe judete, pe tipuri de unitati medicale medicale. Semnalul e unul foarte bun", a declarat medicul, potrivit B1TV , precizand ca, odata cu informarea corecta a populatiei, vor creste nivelurile de acceptare."Este cumva legitima si pe buna dreptate reticienta, pentru ca nu avem inca niste date pe care sa ne uitam care sa vina de la aceste agentii. Cred ca printr-o informare corecta, printr-o transmitere corecta a beneficiilor, a riscurilor, vor creste nivelurile de acceptare atat in randul personalului medical, cat si in randul populatiei.Este un demers la nivelul Europei, un demers comun din care Romania face parte. Campania de comunicare si informare este placa turnanta care va sta la baza succesului acestei campanii de vaccinare, alaturi de organizarea logistica si partea medicala propriu-zisa", sustine Valeriu Gheorghita.El a mai spus ca strategia "trebuie adaptata la carcteristicile demografice, la factorii de risc, la grupele de varsta din fiecare tara, la tipul de comorbiditati".In ceea ce priveste vaccinul dezvoltat de compania AstraZeneca, Valeriu Gheorghita spune ca "profilul de siguranta pentru acest tip de vaccin, asa cum el reiese din datele existente la care se adauga datele de calitate, vor fi confirmate in perioada urmatoare in urma analizelor pe care toate agentiile si in mod deosebit EMA urmeaza sa le faca".De altfel, Asociatia Profesionala a Medicilor de Ambulator, care reprezinta medicii din ambulatoriul de specialitate din intreaga tara, a transmis ca a primit asigurari de la coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghita, ca tot personalul medical, indiferent de forma de organizare (spital,cabinete medicale individuale,etc), specialitate sau profesie (medic, asistent, infirmier, etc) este luat in considerare pentru procesul de vaccinare impotriva COVID-19.Campania de vaccinare a personalului medical ar urma sa inceapa la mijlocul lunii ianuarie.Saptamana trecuta, Asociatia Profesionala a Medicilor de Ambulator atragea atentia, public, ca Directiile de Sanatate Publica au inceput sa adune liste cu personalul medical care este de acord sa fie vaccinat impotriva COVID-19, atunci cand vaccinul va fi disponibil in Romania. Numai ca actiunea a debutat cu stangul si intr-un mod "heirupist", acuzatie lansata de medicii specialisti din cabinetele ambulatorii.Citeste si: