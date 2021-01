Papa Francisc, vaccinat contra COVID-19 la Vatican

Potrivit jurnalistilor de la cotidianul argentinian La Nacion, respectiv de la revista iezuita americana America, ambii atat specialisti in chestiuni referitoare la Vatican cat si apropiati ai Papei, suveranul pontif a fost vaccinat miercuri la intrarea in sala de audiente Paul al VI-lea din Vatican.Sfantul Scaun nu a confirmat deocamdata informatia.Purtatorul de cuvant al papei Francisc, Matteo Bruni, pe de alta parte, a anuntat inceperea campaniei de vaccinare pentru cei aproximativ 5.000 de locuitori si angajati de la Vatican.Intr-un interviu televizat difuzat duminica seara, papa Francisc a indicat ca s-a inscris pentru a primi vaccinul impotriva COVID-19, calificand opozitia fata de la vaccin drept o "negare suicidara" si subliniind "o alegere etica" esentiala din respect fata de viata si de sanatatea celorlalti.Citeste si: New York rupe contractele cu Trump Organization, in urma violentelor de la Capitoliu