CORONAVIRUS in lume. SUA au depasit pragul de 12 milioane de contaminari cu noul coronavirus

Statele Unite au depasit sambata pragul de 12 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, iar aici au fost inregistrate, in total, peste 255.000 de decese asociate.Luna aceasta, mai mult de 20 de state au impus noi restrictii in incercarea de a opri raspandirea coronavirusului.In ultimele sase zile, potrivit calculelor Reuters, au fost inregistrate aproximativ 1 milion de noi cazuri de infectare. Cresterea s-a accelerat, avand in vedere ca trecerea de la 10 milioane de cazuri la 11 milioane a fost facuta in opt zile, iar de la 9 milioane la 10 milioane de cazuri, in zece zile.In apropierea Zilei Recunostintei - sarbatorita in a patra zi de joi a lunii noiembrie, in Statele Unite, si in a doua zi de luni a lunii octombrie, in Canada -, autoritatile incearca sa limiteze deplasarile.Vineri, peste 1 milion de oameni au zburat din aeroporturile americane, potrivit datelor Transportation Security Administration. De la inceputul epidemiei aici, aceasta a fost a doua cea mai aglomerata zi, in ciuda recomendarilor facute de autoritatile sanitare cetatenilor sa ramana acasa.Vineri a fost inregistrat si cel mai mare numar de infectii zilnice, 196.815.Oficialii din Sanatate au avertizat ca, in curand, sistemul sanitar va fi coplesit daca oamenii nu respecta recomandarile, in special cele privind deplasarile si adunarile.Fata de 2019, este asteptat ca numarul celor care calatoresc cu avionul in saptamana Zilei Recunostintei sa scada cu 47,5%. Chiar si asa, este estimat ca 2,4 milioane de oameni vor calatori cu avionul. Cat priveste deplasarile cu masina, este prevazut ca acestea o sa scada cu doar 4%.Guvernatorii din 7 state din Vestul Mijlociu - Wisconsin, Minnesota, Illinois, Ohio, Kentucky, Indiana si Michigan - i-au incurajat pe rezidenti sa tina seama de sfaturile medicilor si sa nu sarbatoreasca Ziua Recunostintei cu oameni din afara gospodariilor lor.Referitor la anuntul facut de Pfizer, ca vaccinul dezvoltat are o eficienta de peste 90%, guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, a spus: "Este o veste minunata, dar asta nu inseamna ca trebuie sa lasam garda jos".Incepand de sambata, in California au fost impuse restrictii de deplasare.Recentele cifre anuntate pentru statul vestic sunt mai ingrijoratoare decat varful inregistrat in luna august, potrivit Los Angeles Times.California este, in prezent, al doilea cel mai afectat stat american dupa Texas.Potrivit noilor masuri, in vigoare pana pe 21 decembrie, deplasarile sunt interzise intre orele 22:00 si 05:00. Ordinul afecteaza 41 dintre cele 58 de districte californiene si, in total, peste 94% din populatia statului.In California locuiesc aproximativ 40 de milioane de oameni, acesta fiind cel mai populat stat american.New York City se numara intre zonele din SUA in care sunt impuse astfel de restrictii. Localurile si salile de sport pot fi deschise pana la ora 22:00, insa unitatile de invatamant au fost inchise.Citese si: