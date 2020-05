Peste 3.000 romani infectati cu COVID-19 in strainatate. Mai mult de 100 au murit. In UK, rata deceselor e 40%

Ziare.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate arata cacetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu coronavirus.Este vorba despre 1.699 in Italia, 576 in Germania, 561 in Spania, 87 in Marea Britanie, 84 in Franta, 28 in Olanda, 6 in Japonia, 4 in Austria, 3 in SUA, 3 in Belgia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.Dintre acestia,au murit: 35 in Marea Britanie, 31 in Italia, 19 in Franta, 9 in Spania, 6 in Germania, 2 in Belgia si cate unul in SUA, Suedia, Elvetia si Brazilia.Amintim ca, in tara, s-au inregistrat peste 18.000 de imbolanviri de COVID-19, iar 1.179 de oameni au murit