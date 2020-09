Piscinele interioare nu se redeschid. Secretar de stat: Este dificil sa pastrezi distantarea fizica, pentru a evita propagarea virusului

"Hotelurile sunt deschise, restaurantele sunt deschise, ramane problema piscinelor. Nu este oportuna in acest moment deschiderea piscinelor interioare, intrucat este dificil sa pastrezi distantarea fizica, pentru a evita propagarea virusului. Acest lucru este valabil si in cazul procedurilor balneare care implica bazinele cu apa. In schimb, in restaurante sunt spatii bine delimitate", a precizat oficialul ministerial.Potrivit acestuia, pe masura ce lucrurile vor evolua pozitiv, decizia Guvernului va putea fi modificata pe viitor, dar deocamdata nu este momentul.AGERPRES a solicitat pozitia oficiala a Guvernului dupa ce, tot miercuri, patronatele din turismul balnear au cerut Guvernului redeschiderea centrelor de tratament balnear si a piscinelor interioare.Operatorii au aratat ca aceste lucruri contribuie la cresterea imunitatii si, implicit, la scaderea riscului ca oamenii sa se imbolnaveasca de Covid si de alte boli, au sustinut, reprezentantii Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), intr-o conferinta de presa.Astfel, prin faptul ca piscinele si statiunile balneare raman inchise, Guvernul face de fapt mult mai rau decat bine, in conditiile in care majoritatea celor care fac astfel de tratamente sunt pensionari, iar lipsa acestor proceduri duce la deteriorarea starii lor de sanatate, sustin acestia."Turismul balnear aduce in statiunile balneare circa un milion de turisti . Circa 90 - 95% sunt cetateni romani. Dintre acestia, 40% sunt cei care vin prin Casa Nationala de Pensii, deci oameni vulnerabili. Acesti oameni sunt foarte seriosi si sunt foarte corecti in ceea ce priveste igiena si purtatul mastii. Acesti 40% sunt oameni de peste 65 de ani carora pur si simplu li se prelungeste viata, traiesc mai mult datorita tratamentelor balneare. Ceilalti vin la tratamente unii pentru preventie, altii vin in zonele de spa si wellness pentru relaxare", a spus Nicu Radulescu, presedintele OPTBR.Peste jumatate dintre cei care vin in statiuni balneare depind de aceste tratamente, a sustinut el."Riscul de contaminare cu Covid a oamenilor care vin in statiuni balneare este minim, insa riscul de a dezvolta complicatii ale bolilor pe care le au, de a dezvolta boli noi sau de a li se accentua disfunctiile, dizabilitatile este maxim. Ganditi-va ca cei peste 65 de ani au fost restrictionati timp de doua luni sa iasa din casa, ei nu s-au miscat, nu au respirat aer proaspat, starea lor de sanatate a involuat in cele doua luni si au nevoie ca de aer de aceste tratamente balneare", a aratat, la randul sau, Mihaela Cucu, presedintele Comisiei medicale din cadrul organizatiei.In plus, Janos Fulop-Nagy, prim-vicepresedintele OPTBR, a precizat ca si oamenii tineri si activi au o nevoie foarte mare de centre de relaxare si sa respire aer curat, departe de marile orase poluate."Inceputul de secol XXI in care traim este plin de boli ale civilizatiei. Suntem stresati, nervosi, expusi la tot felul de actiuni ale mediului in care traim, ne imbolnavim cu nervii, cu sufletul, cu aparatul respirator, din cauza poluarii. Cel mai bun loc unde ne putem duce este o statiune balneara sau o statiune climaterica, cu aer curat, sa ne relaxam. Cam asa ar trebui sa gandim, ca toata populatia este expusa stresului. Odata si odata, acesti oameni vor ajunge sa fie spitalizati", a sustinut el.In aceste conditii, turistii se duc pentru astfel de servicii in Bulgaria sau in alte tari din regiune, a adaugat Fulop-Nagy."Nu exista in acest moment nicio ratiune de niciun fel ca statiunile balneare sa fie inchise. Romania este singura tara din Uniunea Europeana unde sunt inchise statiunile balneare, centrele de tratament si piscinele interioare", a subliniat Nicu Dumitrescu.El a completat ca multe dintre companiile din acest sector sunt aproape de insolventa si faliment, iar specialistii care s-au format in domeniu au inceput sa plece din tara."Am trimis doua adrese Guvernului, una la inceputul lunii iulie si alta la finalul lunii august, dar nu am primit niciun raspuns, niciun feed-back. Nu cunoastem motivele pentru care inca nu functionam, pentru ca este dovedit stiintific faptul ca virusul nu se propaga prin apa", a atras atentia presedintele OPTBR.