Presedintele Argentinei, confirmat cu COVID-19 de ziua lui. Era vaccinat cu Sputnik V

"La sfarsitul zilei de astazi (vineri), dupa ce am avut febra de 37,3 grade C si o usoara durere de cap, mi s-a facut un test antigen, rezultatul fiind pozitiv", a scris Fernandez pe contul sau de Twitter intr-o postare in cursul noptii de vineri spre sambata.El a adaugat ca asteapta rezultatul unui test PCR care trebuie sa confirme daca este contaminat sau nu."M-am izolat deja, respectand protocolul actual si urmand instructiunile medicului meu personal", a afirmat Fernandez, care la 21 ianuarie a primit prima doza de vaccin Sputnik-V si la 11 februarie a fost inoculat cu a doua doza de ser rusesc conceput de laboratorul moscovit Gamaleia, conform surselor prezidentiale de la Buenos Aires, citate de AFP si EFE."Chiar daca mi-as fi dorit sa-mi fi incheiat ziua de nastere fara aceasta veste, am o stare de spirit buna", a adaugat Fernandez.Fernandez, care avea stabilita pentru sambata dimineata o intalnire cu primarul capitalei Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, pentru a analiza cresterea infectiilor din ultimele zile, a adaugat pe Twitter ca a contactat persoanele cu care s-a intalnit in ultimele 48 de ore "pentru a evalua daca acestea vor fi considerate contacti directi pentru a se autoizola".In iunie 2019, cand Alberto Fernandez candida la presedintie in alegerile din octombrie din acel an, presa a informat ca el suferea de inflamatie la nivelul membranei care acopera cavitatea toracica si plamanii. Politicianul recunoscuse ca anterior suferise un trombembolism pulmonar.Argentina se confrunta in prezent cu un al doilea val al epidemiei de coronavirus. Potrivit cifrelor oficiale, aceasta tara, cu 44 de milioane de locuitori, a raportat peste 2,3 milioane de cazuri de infectii cu SARS-CoV-2 si 56.023 de decese asociate COVID-19.