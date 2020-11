UPDATE VIDEO Raed Arafat, precizari privind noile restrictii anti-pandemie. Regula care va reduce cel mai mult evolutia infectiilor

Principalele declaratii ale lui Raed Arafat

Au fost adoptate la Guvern un proict de HG si in proiect de ordonanta, sub rezerva informatiilor de la CL.Daca nu sunt observatii, vor intra in vigoare incepand de luni si vor fi valabile 30 de zile.Dupa 30 de zile se va face o evaluare. Astfel, masurile propuse la nivel national sunt menite sa reduca raspandirea virusului.Prima masura esteEste masura care va duce cel mai mult la limitarea coronavirusului, daca este respectata si sunt convins ca va fi respectata.Chiar daca suntem la al 17 lea loc in UE, se impun aceste masuri. O alta masura este inchiderea magazinelor la ora 9. Cine asigura livrarea la domiciliu ramane deschis, farmaciile si benzinariile raman deschise.. De ce ora 23? Pentru ca acesta e intervalul in care tinerii se deplaseaza, se intalnesc, se dau petreceri. Aici va fi restrictionarea intre 23 si 5, cu exceptia unor documente reprezentative. Exceptile includ deplasarile in interes profesional, in interes medical, pentru procurarea medicamentelor sau ingrijirea varstnicilor". Nu vorbim aici de membri familiei care se intalnesc acasa. A mai fost introdusa o rectificare ce inseamna terasa. Poate ati observat ca la unele terase s-au pus sticla, pereti, devenind astfel inchise. Orice spatiu care are un acoperis si doi pereti este un spatiu inchis si se aplica regula la incidienta. Aceste spatii nu pot fi tratate ca terase in spatii deschise., exceptie fac cele in spatii deschise cu respectarea distantei, portul mastii si normele de igiena.Ieri s-a aprobat OUG privind stocurile strategice, modificarea anexei lor si a echipamentelor care se achizitioneaza prin ONAC si prin IGSU.S-au adaugat ventilatoare pentru ventilatie non-invaziva. Ce inseamna asta? Avem la acest moment ventilatoare care pot face ventilatie invaziva si unele cu masca pentru ventilatie neinvaziva. Vorbim de 1.500 de bucati.Sisteme de livrare oxigen terapie in flux mare 1.000 bucati.Concentratoare de oxigen fie prin achizitii de concentratoare individuale sau unele mai mari care sa asigure oxigenul pentru mai multi oameni. Vorbim de 3.000 de concentratoare de oxigen individuale si 50 de bucati concentratoare oxigen mari.10 milioane de bucati de seringi- pregatirea pentru campania de vaccinare, oricand va fi ea, pentru vaccinarea pentru SARS-COV 2, daca acestea nu vor veni in doze unice.Teste rapide antigen, care vor fi folosite in special pentru cei simptomatici - 3 milioane de bucatiMasti chirurgicale - 50 milioane.Nu ascultati stirile care poate va vor spune ca aceste lucruri nu sunt ok, ca nu trebuie sa purtam masca. E foarte important sa verificati de unde luati informatia.Raed Arafat a mai spus ca autoritatile se asteapta la o crestere la numarul de cazuri, in perioada urmatoare.Seful DSU a pai spus ca vor ramne cresele deschise pentru ca este greu pentru parintii care muncesc.Sigur, telemunca va scadea activitatea creselor.Terasele raman deschise. Daca sunt spatii inchise, atunci merg pe regula spatiilor inchise.Despre declaratia pe propria raspundere, Raed Arafat a spus ca poate sa fie scrisa si de mana si poate sa fie si descarcat formularul.Despre telemunca: Este vorba in primul rand despre institutiile publice. Companiile au responsabilitatea proprie, speram sa nu fim in situatia in care cineva sa spuna ca nu vrea sa decaleze programul. Implementarea este obligatorie. Ministerul Muncii va lua masuri daca se se respecta.La acest moment ne astepatm sa continue cresterea cazurilor de COVID-19.Insistenta este ca masurile sa ramana pentru cel putin 30 de zile, pentru a avea un impactEfortul nostru comun poate ca va duce la scaderea incidentei. Daca implementam masurile corect, putem vedea o scadere a numarului de imbolnaviri peste o luna.Regulile care au ramas stabilite pentru campania electorala nu s-au schimbat.