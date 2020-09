Medic de la Spitalul Militar, despre explozia de cazuri de COVID-19 din Romania: "Nu este legat de redeschiderea scolilor"

"Nu as relationa cresterea numarului cazurilor cu redeschiderea scolilor, ci cu perioada de concedii care s-a incheiat", a spus medicul la Digi 24 Ioan Stefan considera ca a fost usor sa fie inchise scolile, cu redeschiderea lor fiind mai greu. In plus, adauga el, un vaccin "nu asigura o imunitate completa printr-o singura administrare".Medicul se declara proecupat de inceperea anului scolar: " Ne preocupa riscurile suplimentare pe care le implica inceperea scolilor. Scoala incepe pentru noi toti in societate, toti dam un examen, intreaga comunitate si trebuie sa le predam copiilor lectii despre purtarea mastilor, distantarea fizica".Ioan Stefan a adus in discutie si predictiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii, cum ca al doilea val al pandemiei ar urma sa fie in perioada octombrie - noiembrie."Eu cred ca, daca reusim sa nu aglomeram sectiile de terapie intensiva, vom putea face fata. Daca purtam masca si respectam si celelalte norme de prevenire a infectiei, daca se va incepe si vaccinarea antigripala, vom avea cumva un control al fenomenului", a concluzionat medicul.