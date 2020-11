Romania a emis sapte alerte pentru masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, care poarta marcajul CE

Produsele poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate ca echipamente de protectie de catre un organism relevant.In aceste conditii, este posibil ca produsele sa nu indeplineasca cerintele de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu protejeze in mod corespunzator daca nu sunt combinate cu masuri suplimentare.Produsele notificate de Romania nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149: 2011 + A1: 2009 FFP2.Autoritatile recomanda retragerea produselor de pe piata.Directia de Control si Supraveghere Piata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC ), coordonata de directorul general Paul Anghel, a transmis in ultimele doua luni, prin RAPEX, 12 alerte pentru masti neconforme, un numar similar fiind in stand-by pentru a fi urcate in sistem.Sistemul RAPEX reprezinta un sistem de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase intre Comisia Europeana si Statele Membre ale Uniunii Europene.