Romania trimite in ajutorul SUA o echipa de specialisti in combaterea COVID-19

Personalul MApN va oferi, pentru o perioada de aproximativ doua saptamani,din mai multe unitati de ingrijire si tratament medical de pe teritoriul statului Alabama si se va informa cu privire la modul in care sunt aplicate in SUA metodele de combatere a infectarii cu noul coronavirus atat in domeniul medical, cat si in ceea ce priveste apararea CBRN, se arata intr-un comunicat al MApN Consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA reprezinta un obiectiv major al politicii externe si de aparare a Romaniei. Dimensiunea de aparare reprezinta un pilon de baza al acestuia, se mai arata in comunicat.Cooperarea dintre Romania si Statul Alabama se desfasoara sub auspiciile programului de parteneriat statal (State Partnership Program) lansat in anul 1993, program coordonat de Comandamentul Fortelor Americane din Europa (USEUCOM).