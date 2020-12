Saptamana viitoare se va aviza infiintarea centrelor de vaccinare. Numarul centrelor a fost crescut

"Fata de ziua precedenta numarul centrelor de vaccinare a fost crescut. (...) A crescut nevoia centrelor de vaccinare, nu semnificativ. De pilda, daca ieri vorbeam de aproape 302 centre de vaccinare in unitati sanitare, astazi vorbim de circa 350. Pentru restul categoriilor populatiei, daca ieri vorbeam de 597 de centre, astazi vorbim in jur de 700 de centre. In ceea ce priveste centrele mobile de vaccinare, acele caravane mobile, in momentul de fata avem o nevoie estimata de circa 80 de caravane mobile. Sunt lucruri care se afla in dinamica", a spus medicul militar, la Digi 24.Potrivit acestuia, in cursul saptamanii viitoare se va aviza infiintarea centrelor de vaccinare, dar aprobarea de functionare va fi elaborata atunci cand centrele vor fi echipate complet."Decizia de avizare si de organizare a unui centru de vaccinare putem saptamana viitoare sa o emitem avand in vedere faptul ca in aceasta saptamana ne propunem sa iasa un ordin comun de ministru care prevede infiintarea, organizarea si avizarea acestor centre de vaccinare, precum si desemnarea centrului national de stocare - Institutul Cantacuzino si a celor sase centre regionale de stocare a vaccinului la nivel national", a explicat Gheorghita.El a afirmat ca in cea de-a treia saptamana a lunii decembrie ar putea fi realizata o simulare nationala in ceea ce priveste vaccinarea anti-COVID."Ne dorim, sper sa si reusim, un exercitiu national de simulare la nivel national in care sa identificam, sa invatam de fapt, din tot acest lant logistic - de la receptia vaccinurilor, stocare, distributie, organizarea centrelor de vaccinare, sa avem aceasta simulare la nivel national pentru a identifica eventualele disfunctionalitati si pentru a le corecta din timp asa incat la momentul inceperii efective a activitatilor de vaccinare lucrurile sa se desfasoare fara intrerupere. Ne dorim ca inainte de sarbatorile de iarna, in cea de-a treia saptamana din decembrie, sa putem fi capabili sa facem aceasta simulare nationala", a aratat presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2.