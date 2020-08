Sapte pacienti, din cei 32 care au decedat din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore, nu prezentau comorbiditati

Peste 1.100 de sanctiuni aplicate in ultimele 24 de ore

Peste 6.500 de romani aflati peste hotare confirmati cu noul coronavirus

Numarul total al cazurilor confirmate cu noul coronavirus in Romania a ajuns duminica, 30 august, la 86.785, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost anuntate alte 952 de noi imbolnaviri. Numarul pacientilor in stare grava internati la ATI a ajuns la 492. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.670 de teste, dintre care 6.766 la cerere.Pana astazi, 30 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 86.785 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 37.665 de pacienti au fost declarati vindecati si 10.785 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 952 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.213. Dintre acestea, 492 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.795.633 de teste. Dintre acestea 14.670 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 7.904 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 6.766 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 9.132 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.839 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 32.955 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 71 de persoane.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 1.116 sanctiuni contraventionale, in valoare de 307.402 lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, ieri, 3 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 6.589 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 1.898 in Italia, 1253 in Spania, 124 in Franta, 2.935 in Germania, 157 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 111 in Austria, 20 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 3 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 19 in Grecia, 5 in Cipru, 2 in India si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, Suedia, Republica Congo, Ungaria si Qatar. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 126 de cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 11 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA, unul in Brazilia, unul in Republica Congo si unul in Grecia, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 338 au fost declarati vindecati: 308 in Germania, 18 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.