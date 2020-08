Studiu: Aproape 60% dintre romani ar fi de acord cu reluarea restrictiilor, in cazul unul al doilea val al pandemiei

Conform aceluiasi studiu, peste 46% dintre repondenti cred ca munca de acasa va fi principalul mod de desfasurare a activitatii si in urmatorul an, iar o treime (33%) spun ca intentioneaza sa-si tina copiii acasa si sa nu-i trimita la scoala sau gradinita, in timp ce aproape 21% dintre cei chestionati au mentionat ca se pozitioneaza la polul opus, din acest punct de vedere.In ceea ce priveste situatia financiara, doar 6% dintre romani spun ca veniturile actuale le permit un trai fara griji si doar putin peste 14% tin o evidenta scrisa a cheltuielilor.Aproape 40% dintre repondenti afirma ca veniturile curente sunt suficiente doar cat sa le asigure un trai decent, fara sa-si poata permite lucruri mai scumpe, iar aproape un sfert subliniaza ca banii pe care ii castiga le asigura doar lucrurile esentiale. Aproape 9% spun ca banii nu le sunt suficienti nici macar pentru bunurile de stricta necesitate.Pe de alta parte, peste un sfert dintre repondenti nu acorda prea multa atentie cheltuielilor si modului cum isi impart veniturile, iar restul de 75% sunt atenti la gestionarea veniturilor si cheltuirea banilor. Cei mai chibzuiti, din acest punct de vedere, sunt romanii cu varste cuprinse intre 45 si 64 de ani, iar in ce priveste distributia pe tipul de localitate de resedinta, orasenii sunt mai atenti la modul in care isi impart banii, decat locuitorii din zona rurala.In acest moment, aproape 60% dintre locuitorii tarii au un card de debit si mai bine de o treime detin un card de credit sau de cumparaturi.De asemenea, peste o cincime din populatie nu foloseste, in prezent, niciun fel de produs financiar si doar 17% au un cont de economii. Intrebati despre probabilitatea de a folosi un produs financiar in viitorul apropiat (card de debit, credit, ipoteca etc.), aproape doua treimi au declarat ca nu au in plan sa acceseze vreun tip de produs de acest gen, iar dintre acestia aproape 18% sunt dintre respondenti care nu au nici in prezent vreunul dintre produsele financiare disponibile in piata.Potrivit sursei citate, aproape jumatate din totalul persoanelor chestionate sunt de parere ca efectele pandemiei COVID-19 se vor resimti major asupra vietii lor chiar si dupa ce va fi trecut cu totul. Un procent aproape similar au declarat ca perioada prin care trec acum i-a determinat sa-si reevalueze planurile de viitor, sa controleze mai strict resursele pe care le au la dispozitie si sa se orienteze mai mult catre tehnologia digitala.La nivel general, putin sub 60% dintre romani au precizat ca ar fi acord sa treaca prin aceleasi restrictii daca s-ar produce un al doilea val al pandemiei de coronavirus.Studiul Novel Research a fost realizat pe un esantion de 1.003 persoane, selectat aleatoriu din randul populatiei adulte din Romania (de peste 18 ani), folosind cote cu o marja de eroare de +/- 3%