Medicii de Spitalul Victor Babes din Timisoara au inclus in schema de tratament pentru coronavirus un medicament folosit in tratarea artritei

Este vorba de anticorpi monoclonali anti-receptor. Sunt studii care demonstreaza caAnticorpii monoclonali imita anticorpii generati de organismul uman pentru a lupta impotriva infectiilor, iar Interleukina 6 este o proteina produsa de celulele imune ale organismului. In urma administrarii tratamentului, s-a constatat ca in cazul pacientilor cu forme moderate si severe de boala a existat o imbunatatire a starii de sanatate."Avantajul este ca poate fi administrat pe sectie si nu este nevoie ca pacientul sa fie transferat in Terapie Intensiva, cum este in cazul plasmei sau al Remdesivirului, si atunci se degreveaza Sectia de Terapie Intensiva de aceste cazuri.", spune conf. dr. Voichita Lazureanu, coordonator Compartiment Terapie Intensiva Boli Infectioase, Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara.Tratamentul se administreaza in patru doze, la un interval de opt ore, pe cale intravenoasa, in dilutie de ser fiziologic. Specialistii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara spun insa ca exista o "fereastra de timp", destul de redusa, pentru administrarea acestui medicament, astfel incat acesta sa fie eficient.Aproape 100 de pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara, au beneficiat pana acum de administrarea de anticorpi monoclonali anti-receptor Interleukina 6.