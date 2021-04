Un medic a calculat ca 500.000 de romani vor muri de COVID-19 pana la finalul pandemiei. "Fatalitatea de caz n-a scazut niciodata sub 2,5-2,7%"

Calculul doctorului Diaconu ia in considerare datele statistice privitoare la mortalitatea de COVID pe teritoriul Romaniei de la debutul pandemiei.Potrivit medicului, "fatalitatea de caz, neschimbata de mai bine de 6 luni, este 2.7%"."- Dupa aproximativ 6 luni de pandemie, am avut 50 de mii de cazuri, si aproape 2500 de decese (4 august, 2020)- Dupa inca 6 luni de pandemie, aveam peste 600 de mii de cazuri (de peste 10 ori mai multe), si peste 16.000 (de 7 ori mai multi) pierdusera lupta cu boala (4 ianuarie, 2021), fata de perioada anterioara.Drept urmare:- Lasand la o parte conceptul de "val" sau "cocoasa", progresia acestei boli in populatie nu a putut fi, pana la acest moment, oprita. Doar incetinita. Fatalitatea de caz NU a scazut niciodata sub 2.5 - 2.7%, si dupa aproape 1 milion de infectari - independent de procentul celor diagnosticati vs. ne-diagnosticati, si lasand la o parte "zgomotul" statistic al testarii, putem propune ca aceasta pondere - relativ stabila si in alte tari - reprezinta mortalitatea prin COVID.- La o mortalitate de 2.5%, daca te uiti la TOATA populatia Romaniei inca ne-acoperita vaccinal, de vreme ce imunitatea obtinuta prin infectia insasi tinde sa scada dupa 6 luni, mai devreme sau mai tarziu peste jumatate de milion de romani vor muri de COVID, daca nu intrerupem lantul de transmitere pandemic- Acest procent nu ia in considerare timpul. Masurile de restrictie nu rezolva fatalitatea, doar distanta temporala dintre cazuri, respectiv decese.- Singurul lucru stiut, acum, care previne fatalitatea este vaccinul, unde cele mai recente studii arata o protectie de aproape 100% cat priveste complicatiile fatale ale infectiei cu SARS-CoV-2", afirma medicul Gabriel Diaconu.