VIDEO Cantaretul Dorian Popa a intretinut atmosfera la o petrecere unde nu s-au respectat masurile de protectie. In ce teorii ale conspiratiei crede artistul

Teoriile lui Dorian Popa

Pe filmare se vede cum mai mult de 20 de tineri se inghesuie langa scena pentru a dansta si canta impreuna cu Dorian PopaIntr-un video pe Youtube, Dorian Popa a incercat sa explice de ce crede in teoriie conspiratiei legate de "aceasta gripa putin mai puternica". Video a fost sters ulterior.El vorbeste despre Bill Gates , infranarea Chinei si depopularea planetei, a explorat subiectele cu ideile lui, iar la final a zis ca important e sa nu ne panicam."Cea mai controversata chestie pe care o aud este coronavirus . Emisiunile nu mai au public si deja regulile au inceput sa devina destul de stricte. Aici sunt mai multe teorii ale conspiratiei. In primul rand, stim cu totii ca acest imperiu, China, deja prindea foarte mult elan din punct de vedere economic. China devenea prea puternica si "supara" pe cine nu trebuia. In capul meu face click destramarea Chinei, dizolvarea din punct de vedere economic si de ce nu, al numarului populatiei. Stim cu totii, ca: "sunt prea mult chinezi". Si plecand de aici, ei "suparand" pe cine nu trebuie, de acolo sa plece ideea de a vrea sa fie curatati!", sustine Dorian Popa."Alta teorie in care cred este cea a curatarii omenirii in general, nu neaparat a chinezilor. Exista mituri care spun ca faimosul nume Bill Gates este implicat in crearea acestui virus si se speculeaza cum ca este dispus sa doneze o mare parte din averea lui pentru a tria din populatia lumii. De ce? Raspunsul este foarte simplu, oameni buni. Noi consumam resursele acestei planete si aceasta planeta este vazuta ca un rezervor. Noi suntem multi "soricei" in lumea asta, care ciugulesc niste cereale, niste petrol si in plus stricam planeta prin tehnologizare", a continuat el."Nu vi se pare ca are sens crearea unui "coronavirus" care, ce sa vezi, deoadata scapa toata planeta si omoara cam oameni mai in varsta, cam oameni cu sistemul imunitar usor paradit.. Daca stam sa ne gandim noi asa, nu cumva astia sunt oamenii de care ne putem lepada, ca sa triem putin din miliardele astea care suntem? Nu aveau cum sa nu gaseasca antidotul pentru aceasta gripa. Nu sunt panicat de aceasta boala, ci de fenomenul media care se intampla. Mai oameni buni, haideti sa nu cadem plasa unei campanii de manipulare a omenirii!", a mai zis Dorian Popa.Dorian Popa a oferit si un sfat medical urmaritorilor lui: "Am inteles ca iarasi o solutie foarte buna este a se bea un pahar cu apa calda si lamaie in fiecare dimineata. Eu va spun ca asta faceam deja pentru ca este o solutie foarte buna pentru stomac si pentru diete. Noi suntem aici inspre a va informa din anumite puncte de vedere mai serioase."Dupa acest video Dorina Popa, a explicat pentru Paginademedia ca: "A fost o joaca. Am expus niste lucruri fictive. Am incercat sa fac o parodie despre teorii ale conspiratiei care circula pe tema coronavirusului".Ca urmare a epidemiei de coronavirus, Romania este, din 15 mai 2020, in stare de alerta.